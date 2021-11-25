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ساحة رأي

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

اماني عبد العال
اماني عبد العال

تهتم دول العالم بشكل كبير بالمرأة لما لها من مكانة وقيمة عالية،فالمرأة شريك أساسي وفاعل في المجتمع، لها دور كبير وهام في بناء الأجيال، ولها أيضا دور كبير في تحمل المسئولية الوطنية كقائدة ومُلهمة للعديد من الشباب في مختلف الجهات والهيئات.

اليوم 25 نوفمبر ٢٠٢١ ، وقد مر واحد وعشرين عاما على أعلان منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمى للمرأة بالاضافة ل 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تنتهى يوم 10 ديسمبر.

فى نفس التاريخ من كل عام ، تقوم جميع دول العالم بإطلاق حملات خلال فترة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ورفع الوعى حول مدى حجم المشكلات التى تتعرض لها النساء حول العالم مثل الأغتصاب والتحرش وعنف الزوج والختان وزواج الأطفال والتى تعد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقا على مستوى العالم ، وذلك عن طريق حملات التوعية عن العنف وأنواعه وأشكاله وكيفية التعامل مع المرأة المعنفة والأماكن المختلفة التى تستطيع اللجوء إليها لمساعدتها وتقديم الدعم سواء النفسي أو القانونى لها ، والأنشطة المختلفة التى تسمح للمرأة التعبير عن مشاعرها وأفكارها مما يساعد النساء المعنفات على التعافى وبدأ حياة جديدة بدون عنف .

أطلقت الأمم المتحدة شعار عام ٢٠٢١ هو “ لون العالم برتقاليا.. فلننه العنف ضد المرأة الآن”، حيث نسقت مجموعة كبيرة من الفاعليات العامة حيث ستضيف لمسة برتقالية على المباني البارزة والمعالم التذكارية للتذكير بالحاجة الماسة إلى مستقبل خال من العنف .

وعلى الصعيد المحلى بمصر ، فكان لابد لجميع الهيئات والجمعيات والجهات ان تُساهم لتحقيق هذا الهدف تحقيقا للمساواة لرؤية المرأة بالمكانة التى تستحقها فى 2030 ، لذلك يتم تنفيذ العديد من الفاعليات المختلفة التي تُساعد على ان تكون المرآة في المكانة التي تستحقها كشريك وعضو فاعل في الوطن.

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