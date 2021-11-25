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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسى

«أسواني.. أنا مش أي حد».. «حياة كريمة» تطرح أغنية جديدة لأهالي النوبة

النوبة
النوبة

عرضت مبادرة حياة كريمة أغنية بعنوان "أسوانى أنا مش أى حد" لأبناء النوبة بمحافظة أسوان بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسى لأهالى الأسر المتضررة من السيول .


وتضمنت كلمات الأغنية "يا شمس نورى على أرض الطيبين يا نيل اجرى ليوم الدين بارك يارب فى أرضها واحفظها يارب العالمين أسوانى أنا مش أى حد " .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الخميس قرية الشهامة بأسوان واطمأن على معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرية.

وقام أحد الاهالى وزوجته وأطفالهم بالقرية خلال تقرير أذاعته فضائية مصر الأولى  بالترحيب بالرئيس السيسى معقبا "انت وش الخير علينا ويوم المطر قلنا فى خير جاى والنهاردة وصل الخير بقدومك يا ريس وربنا يطول فى عمرك".  

وفى لفتة انسانية من الرئيس السيسى قام باحتضان طفل أحد الاهالى ولم يتركه طيلة حواره مع أسرته .

وكان الرئيس السيسي تفقد صباح اليوم المناطق المتضررة من جراء السيول في أسوان.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان النوبة مبادرة حياة كريمة زيارة

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