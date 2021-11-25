عاجل
التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة للمشاركة بمعرض فوود أفريكا.. ديسمبر المقبل مذكرة تفاهم بشأن تجارة الغاز المسال وأنشطة البحث والاستكشاف بين مصر واليونان بعثة بيراميدز تغادر إلى الكونغو لمواجهة مانياما في الكونفدرالية افتتاح طريق الكباش.. ونواب: حدث عالمي يليق بعظمة وتاريخ مصر .. ويؤكدون: سيضعها في مصاف دول العالم الجاذبة للسياحة نشرة أخبار العالم | إشادة دولية بـ مصر.. هزيمة ساحقة لـ أبي أحمد أمام تيجراي.. مليون ونصف وفاة بـ كورونا في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بن كومان يهنئ اللواء احمد الريسي بفوزة برئاسة الانتربول الدولى

بن كومان
بن كومان

أعرب الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن ارتياحه البالغ بفوز ٍ اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة بمنصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الإنتربول"، في الإنتخابات التي جرت خلال الدورة (89) للجمعية العامة للإنتربول، التي عقدت بمدينة اسطنبول التركية خلال الفترة 23 – 25 نوفمبر الجاري، وبفوز الفريق خالد مهدي إبراهيم الإمام مرشح جمهورية السودان لعضوية اللجنة التنفيذية عن قارة إفريقيا، وكذلك فوز مرشحي الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية لفوزهم بعضوية لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول.

وزارة الداخلية تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة

سيدة تنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الدواجن بالقاهرة

وثـمن الدكتور محمد بن علي كومان عالياً جهود ممثلي الدول العربية وتكاتفهم لدعم المرشحين العرب، والذي كان له دور كبير في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً أن فوزهم بهذه المناصب الرفيعة والهامة سيكون رافداً من روافد الحضور العربي في هذه المنظومة الشرطية العالمية، وسينعكس إيجابا على صورة الأمن العربي، كما سيعزز من المواقف العربية من القضايا المطروحة على جداول أعمال مختلف الاجتماعات التي تنعقد في نطاق منظمة "الإنتربول"، خاصة أن المرشحين يتمتعون بكفاءة عالية وخبرات ثرية تمكنهم من تمثيل منطقتنا العربية أحسن تمثيل وتفعيل مستوى أدائها في هذه المنظمة العريقة، متمنيا لسعادتهم كل التوفيق والسداد في مهامهم العملية الجديدة.

الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب مجلس وزراء الداخلية العرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي

موضوعات متعلقة

وزارة الداخلية تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة

سيدة تنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الدواجن بالقاهرة

حداد وراء سرقة مليون جنيه من شقة بالعجوزة

الحصيلة 800 ألف جنيه.. نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها بالغربية

خطر على المواطنين .. ضبط 71 طن ملح طعام فاسد بالشرقية

ترشيحاتنا

مصطفى يونس: احتفال طريق الكباش خطوة لدعم السياحة وإظهار عظمة مصر

النشرة الدينية..امرأة زوجها يصورها أثناء الجماع ما الحكم.. لمس الكلب ينقض الوضوء أم لا؟.. شزوط التطهر من الحدث الأكبر

للصيانة .. قطع المياه 4 ساعات عن 3 أحياء بالجيزة

أمريكا تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار

وزير التعليم يناشد أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات

الجمعة البيضاء.. الأدوات المنزلية ترتفع مبيعاتها بنسبة 15% ..والأجهزة الكهربائية 10%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أبرزها هواتف المحمول.. زيادة الرسوم الجمركية للأجهزة بعد موافقة خطة النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

المزيد

ساحة رأي

هويد دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ