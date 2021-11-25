أسعار ومواصفات جي إم سي سييرا موديل 2021 فى السعودية |صور

تعد سيارات البيك اب و الشاحنات من أقوي الطرازات منافسة في أسواق السيارات العربية خاصة السوق السعودي، حيث جاءت التحفة الأمريكية جي إم سي سييرا موديل 2021 ضمن قائمة الأبرز، لما تقدمه من أداء جبار على الطرق الصحراوية والجبلية.

زودت السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصان، وعزم اقصى للدوران 471 نيوتن.متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، أما المحرك الاخر 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، قادر على انتاج قوة 355 حصان، و 519 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء ترسل السرعة إلى منظومة الجر الكلي.

تتوافر سيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 بشاحن لاسلكي ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، ونظام صوت Bose بسبعة مكبرات صوت ، وراديو عبر ستالايت ، وراديو HD ، ونقطة اتصال Wi-Fi ، ومخارج USB إضافية ، والتعرف على الصوت ، والملاحة، وفتحة سقف ، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة.

تضمنت سيارة جي إم سي نظام تثبيت السرعة التكيفي، الحفاظ على حارة السير، تحذير مغادرة المسار، تنبيه تغيير المسار، مراقبة النقطة العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، تحذير الاصطدام الأمامي، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كشف المشاة، نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة، مرآة الكاميرا الخلفية، شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

أسعار جي إم سي سييرا موديل 2021 السعودية:

الفئة الأولى ELEVATION REGULAR بسعر 179 ألف ريال.

الفئة الثانية AT4 REGULAR بسعر202 ألف ريال.

الفئة الثالثة SLE CREW بسعر214 ألف ريال.

الفئة الرابعة SLT CREW بسعر 236 ألف ريال.

الفئة الخامسة 4 CREW بسعر 243 ألف ريال.

الفئة السادسة CREW بسعر 268 ألف ريال.