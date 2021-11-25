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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لليوم الرابع.. مؤسسة أبو العينين تواصل حملة التطعيم ضد كورونا.. وتعلن مواعيد الجرعة الثانية

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية تمنح المواطنين لقاح كورونا

واصلت مؤسسة أبو العينين، للنشاط الخيري والاجتماعي والثقافي، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة تسجيل وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، لليوم الرابع على التوالي بمقري المؤسسة 

وتنتهي الحملة اليوم من منح لقاح ( الجرعة الأولى ) في تمام الساعة 9 مساءً، قبل التجهيز لمنح ( الجرعة الثانية ).

وأعلنت مؤسسة أبو العينين عن مواعيد الجرعة الثانية لـ لقاح كورونا، والتي تبدأ بمقر المؤسسة في شارع البحر الأعظم يوم  ١٩/١٢/٢٠٢١، وبمقر أرض اللواء خلف مركز الشباب ١٦/١٢/٢٠٢١.  

وشهدت الحملة – التي نُظمت تحت رعاية النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب – إشادات من المواطنين، الذين أكدو على سهولة وتيسير الإجراءات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.

مؤسسة ابو العينين وزارة الصحة أبو العينين فيروس كورونا النائب محمد أبو العينين

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