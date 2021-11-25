لليوم الرابع.. مؤسسة أبو العينين تواصل حملة التطعيم ضد كورونا.. وتعلن مواعيد الجرعة الثانية

واصلت مؤسسة أبو العينين، للنشاط الخيري والاجتماعي والثقافي، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة تسجيل وتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، لليوم الرابع على التوالي بمقري المؤسسة

وتنتهي الحملة اليوم من منح لقاح ( الجرعة الأولى ) في تمام الساعة 9 مساءً، قبل التجهيز لمنح ( الجرعة الثانية ).

وأعلنت مؤسسة أبو العينين عن مواعيد الجرعة الثانية لـ لقاح كورونا، والتي تبدأ بمقر المؤسسة في شارع البحر الأعظم يوم ١٩/١٢/٢٠٢١، وبمقر أرض اللواء خلف مركز الشباب ١٦/١٢/٢٠٢١.

وشهدت الحملة – التي نُظمت تحت رعاية النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب – إشادات من المواطنين، الذين أكدو على سهولة وتيسير الإجراءات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.