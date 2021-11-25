خبيرة تجميل: يمكن استخدام منتجات "هيرا كاريزما" للأطفال منذ 6 سنوات

قالت رشا مجدى، خبيرة التجميل، إن منتجات “هيرا كاريزما” تعطي البروتين للشعر، و يمكن أن يستخدمها الأطفال “بنات وأولاد” بدءا من سن 6 سنوات وهي آمنة عليهم تماما.

وأضافت رشا مجدي ، خلال لقاء لبرنامج “3 ستات" عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم كل من ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، أننا متواجدون بالسوق المصري منذ 15 عاما، و“منتجات هيرا كاريزما” مسجلة بوزارة الصحة.

فك تشابك شعر الأطفال



وتابعت رشا مجدي، أن هناك منتجات لفك تشابك شعر الأطفال، وهناك منتجات تعطي نعومة ولمعان للشعر.

وأشارت خبيرة التجميل، الى أن “منتجات هيرا كاريزما” تعطي بروتين لأنها تحتوى على مواد طبيعية وبروتينات وفيتامينات تعمل على تقوية الشعر.