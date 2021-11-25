عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لعاطل لاتجاره في المخدرات بالعجوزة

جنايات الجيزة
جنايات الجيزة

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، وأمانة سر وائل السيد أحمد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم  1012 لسنة ٢٠٢١ جنايات العجوزة والمقيدة برقم 255 لسنة ٢٠٢١ كلي شمال الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها محمد ع ع خ، عاطل، لأنه بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة العجوزة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطه وما يحرزه، و بتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.

محكمة جنايات الجيزة جنوب القاهرة معاقبة السجن المؤبد المؤبد العجوزه

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة عبد الناصر زيدان في تعويض خالد الغندور بـ10 ملايين جنيه

حكاية ايمان.. طليقي خلص على جوزى وكان عايز يقتلني

اليوم.. نظر دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه لخالد الغندور

حيثيات الحكم بالمشدد 10 سنوات على شخص شرع في قتل سيدة بالطالبية

الحبس 3 سنوات لصحفي مفصول لإهانته القضاء في واقعة طفل المرور

تأجيل دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

بعد قليل .. نظر دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

حبس عامل سرق مبلغا ماليا من خزينة محل بالمقطم

ترشيحاتنا

من معبد الكرنك.. أحمد السقا يحتفل بافتتاح طريق الكباش الجديد

قمة السعادة.. المشرف على طريق الكباش: يضع اسم الأقصر فى المحافل العالمية

الرئيس السيسي يتابع تفاصيل طريق الكباش مع وزير الآثار.. فيديو

ما هي علاقة هوس الشهرة بازدراء الأديان.. برلمانية تجيب

سيرًا وسط المواقع الأثرية.. السيسي يبدأ انطلاق احتفالية طريق الكباش |شاهد

إنجي القاضي: المصريون قادرون على بناء مجد وحضارة تطول السماء.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن دخول المصريين المملكة

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

حكم إزالة الشعر المتناثر أعلى وأسفل الحاجبين .. 3 ضوابط احذروها

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

اترفع عليا مطوة من متحرش.. فتاة تروي تفاصيل اعتداء 6 الصبح ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

فيديو

القوات المسلحة تبدأ الترويج لمنتدى القوات الجوية| شاهد

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

الرئيس وسط الناس.. ماذا دار بين السيسي وأسرة بسيطة من أسوان؟

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ