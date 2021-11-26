ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري

يعتبر الجمبري أحد أشهر المأكولات البحرية الموجودة، وله فوائد صحية كثيره على الجسم.

مصدر جيد للبروتين



الجمبري يجعلك ، تحصل على 20 جرامًا من البروتين وهو ما يمثل 40 بالمائة من القيمة اليومية الموصى بها .

بالإضافة إلى ذلك ، هذا مقابل 84 سعرة حرارية فقط. يمكن أن يساعد البروتين الموجود في الجمبري على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ، وهو أمر مهم لإدارة الوزن وتمارين الطاقة.

مصدر للمعادن المفيدة

العديد من الفوائد الصحية للجمبري تتلخص في العناصر الغذائية التي يحتوي عليها.

: "يعتبر الجمبري من المأكولات البحرية المتنوعة ومنخفضة السعرات الحرارية التي توفر اليود والفوسفور والزنك والمغنيسيوم". هذه المعادن مهمة لأسباب عديدة.

على سبيل المثال ، الزنك مفيد للمناعة ، والمغنيسيوم مفيد لكل شيء من صحة العظام إلى ضغط الدم.

الفوائد الصحية للقلب

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر الجمبري حمض الإيكوسابنتاينويك المضاد للالتهابات (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وكلاهما من أحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكن أن تساعد زيادة تناولك لهذه الأحماض الدهنية أوميجا 3 في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا لبحث في Mayo Clinic .

تشير دراسة أخرى في Mayo Clinic إلى أن تناول الجمبري كان مرتبطًا بشكل إيجابي بتحسين الألواح الدهنية ، كما يقول اختصاصي التغذية المسجل أوبري ريد ، مالك أوبري ريد نيوترشن في كينج أوف بروسيا ، بنسلفانيا.

يقول مؤلفو الدراسة إن تناول الجمبري يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون الجمبري.

قد يعزز الصحة المعرفية

واحد آخر من أهم فوائد الجمبري؟ تحتوي المأكولات البحرية على أستازانتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحماية من أضرار الجذور الحرة.

"قد يساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية ، مثل مرض الزهايمر وباركنسون".