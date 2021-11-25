تشارك في "حفل الكباش".. الطفلة شروق تظهر بجوار الرئيس السيسي للمرة الثانية

ظهرت الطفلة «شروق» بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية خلال افتتاح حفل طريق الكباش.

ووقف الرئيس السيسي أثناء سيره مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار ليسلم على الطفلة «شروق» قائلا «أزيك انتي جيتي كنتي قاعدة جانبي النهارة الصبح».

استعرض وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل احتفالية افتتاح طريق الكباش.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مدينة الأقصر لها تاريخ أثري كبير وكانت عاصمة مصر في أزهي وأقوي العصور.

وتابع العناني خلال جولته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحتفالية الكباش: "مدينة الأقصر انطلقت منها شعلة الحرب علي الهكسوس، فهي مدينة أثرية من الطراز الأول"، وأردف: “قمنا بترميم كافة التماثيل”.

من ناحيه أخرى قالت وفاء سعد، والدة شروق التي جلست بجوار الرئيس السيسي اليوم في أسوان، إن الرئيس السيسي تحدث معنا عن القرية التي تضررت بأسوان، مؤكدة أن ابنتها شروق أكدت للرئيس انها تتمنى ان تكون رسامة.

وأشارت والدة شروق التي جلست بجوار الرئيس السيسي اليوم، أنني سأحضر حفل إفتتاح طريق الكباش ممثلة عن محافظة أسوان من ضمن الأطفال الحاضرين للحفل.

وأضافت وفاء سعد، في نتصريحات تلفزيونية، أن ابنتها شروق سعيدة بالجلوس بجوار الرئيس السيسي، فيما علقت شروق" قائلة « كنت مبسوطة بالجلوس بجوار الرئيس».

وتابعت الطفلة شروق، أن الرئيس السيسي كان يتحدث معي وقال «انتي اسمك ايه» وقولتله «اسمي شروق، وقالي نفسي تطلعي ايه قولتله نفسي أطلع رسامة».