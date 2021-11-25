جامعة حلوان توضح كيفية دفع المصروفات الدراسية

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا، ولضرورة سداد مصروفات العام الدراسى الجامعي 2021 /2022 للطلاب نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا.

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بإيصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .

جدير بالذكر انه قد أشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بدور الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في افتتاح مشروع الكشف عن طريق الكباش والاحتفالات الخاصة بطريق الأقصر المهيبة التي يشهدها العالم أجمع بترقب وتأهب، خاصةً في ظل الاهتمام الملحوظ للدولة المصرية بآثارها ومعالمها السياحية والتاريخية، و إعادة الأمجاد للحضارة المصرية و الجذب السياحى، فقد شهدنا موكب المومياوات الملكية الذي شاركت فيه بعض كليات جامعة حلوان، واليوم نشهد هذا الحفل المهيب للترويج لمدينة الأقصر كمتحف مفتوح.

ويذكر أن طريق الكباش الفرعونى هو عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة، وهو يعود إلى ما قبل أكثر من 5 آلاف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونية فى طيبة «الأقصر حاليا» طريق الكباش لتسير فيه مواكبهم المقدسة خلال احتفالات أعياد الأوبت كل عام، وكان الملك يتقدّم الموكب ويتبعه علية القوم، كالوزراء وكبار الكهنة ورجال الدولة، إضافة إلى الزوارق المقدسة المحملة بتماثيل رموز المعتقدات الدينية الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشعب على جانبى الطريق، يرقصون ويهللون فى بهجة وسعادة، وبادر إلى شق هذا الطريق الملك أمنحوتب الثالث، تزامنا مع انطلاق تشييد معبد الأقصر، لكن الفضل الأكبر فى إنجاز «طريق الكباش» يعود إلى الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية «آخر أسر عصر الفراعنة».