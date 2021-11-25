عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يشيد بدور الدولة في افتتاح طريق الكباش في الأقصر

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بدور الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في افتتاح مشروع الكشف عن طريق الكباش والاحتفالات الخاصة بطريق الأقصر المهيبة التي يشهدها العالم أجمع بترقب وتأهب، خاصةً في ظل الاهتمام الملحوظ للدولة المصرية بآثارها ومعالمها السياحية والتاريخية، و إعادة الأمجاد للحضارة المصرية و الجذب السياحى، فقد شهدنا موكب المومياوات الملكية الذي شاركت فيه بعض كليات جامعة حلوان، واليوم نشهد هذا الحفل المهيب للترويج لمدينة الأقصر كمتحف مفتوح.

حلوان تستقبل وفدا من جامعة كازان الفيدرالية الروسية لتوقيع إتفاقية تعاون

ويذكر أن طريق الكباش الفرعونى هو عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة،  وهو يعود إلى ما قبل أكثر من 5 آلاف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونية فى طيبة «الأقصر حاليا» طريق الكباش لتسير فيه مواكبهم المقدسة خلال احتفالات أعياد الأوبت كل عام، وكان الملك يتقدّم الموكب ويتبعه علية القوم، كالوزراء وكبار الكهنة ورجال الدولة، إضافة إلى الزوارق المقدسة المحملة بتماثيل رموز المعتقدات الدينية الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشعب على جانبى الطريق، يرقصون ويهللون فى بهجة وسعادة، وبادر إلى شق هذا الطريق الملك أمنحوتب الثالث، تزامنا مع انطلاق تشييد معبد الأقصر، لكن الفضل الأكبر فى إنجاز «طريق الكباش» يعود إلى الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية «آخر أسر عصر الفراعنة».
 

طريق الكباش افتتاح مشروع الكشف عن طريق الكباش جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي الكباش طريق الأقصر

ترشيحاتنا

بعد تعرض سيراميكا كليوباترا لظلم تحكيمي.. معتز البطاوي: أطالب بتعيين رئيس لجنة تحكيم أجنبي

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

شوبير ناعيًا جلال إبراهيم : خالص العزاء لـ رئيس نادي الزمالك الأسبق

سيدة تنشأ صفحة على فيسبوك لتشعيل السيدات الاجنبيات القادمين للبلاد بطرق غير شرعية

إعلان مقلق من المركز الأوروبي: تداعيات كبيرة لفيروس كورونا خلال الشهرين القادمين

أولها شهادة الزواج.. الاتصالات تكشف أبرز الخدمات الجديدة لمنصة مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

قرار سعودي عاجل بشأن دخول المصريين المملكة

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

اتحاد المصريين يكشف تفاصيل عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

فيديو

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

القوات المسلحة تبدأ الترويج لمنتدى القوات الجوية| شاهد

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

الرئيس وسط الناس.. ماذا دار بين السيسي وأسرة بسيطة من أسوان؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ