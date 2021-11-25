اعرف الاسم الحقيقي لـ طريق الكباش.. خبير أثري يكشف

أكد الدكتور أسامة عبد الوارث، عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف ومدير متحف الطفل، أن طريق الكباش شهد تعديات كبيرة للغاية لسنوات طويلة، والحكومات المصرية لعقود طويلة كانت متخوفة من إزالة التعديات حتى صدر قرار في عام 2017 باستكمال تطوير طريق الكباش في الأقصر.

وأوضح عبد الوارث، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي ابراهيم عيسى، أن إزالة التعديات على طريق الكباش تسببت في عودة اكتشاف طريق مهم له أهميته الاثرية والتاريخية وأعاد ربط تاريخ من آلاف السنين، مؤكدا أن احتفالات طريق الكباش اليوم كانت موجودة فى العصر الفرعوني وعلى امتداد العصور.

وأشار الدكتور أسامة عبد الوارث، إلى أن حدث افتتاح طريق الكباش ليس سياحيا فقط ولكنه حدث مجتمعي وينقل للمصريين أهمية الحدث وأن يشعروا بأهمية الحضارة القديمة، قائلا: "طريق المواكب المقدسة هو الاسم الاصلي لطريق الكباش، واستراتيجية الترويج لاحتفال الكباش ستضمن عدم زوال أثره سريعا".