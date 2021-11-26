أحمد الموجي يكشف الصعاب خلال حفل "الكباش"

قال المؤلف والموزع الموسيقي أحمد الموجي إن الصعوبة التي واجهته في حفل " الكباش " هي الخيط الأول الذي نبدأ العمل من خلاله حيث لم يكن واضحاً كفكرة.



وأضاف خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي : "لان المخرج كان لسه بيتخيل الفكرة وعلى أساسه هنبدأ نؤلف عشان هيكمل خط السير ولذلك كنا فيحيرة كبيرة في البداية وكنا على إتصال مع المخرج دائماً حتى وصلنا للمرحلة الأخيرة ".



وواصل : " أن النصوص المترجمة كانت بجهد من الدكتور ميسرة عبد الله استاذ الآثار عشان نقرب من جو الاحتفالات وقتها في عيد " الاوبت " والجزء اللي غنته شهد عز كان مدخلاً لبداية الاحتفال عبر أغنية " النداء " .



وحول اختيار هند الراوي لأداء أغنية فلكلور صعيدي قال : مش هنلاقي أحسن من صوتها وملامحها عشان تؤدي الفلكلور الصعيدي جبناها من فرنسا وكان إختيار موفق جداً لان صوتها مميز وقوي جداً ومن وسط مليون نقدر نميز صوتها.

