أخبار الأهلي| رسالة الخطيب لأعضاء النادي.. فريق الكرة يقسو على سموحة برباعية.. رد قوي من الجماهير على قرار رابطة الأندية

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالتالي:

وجه الكابتن محمود الخطيب رسالة خاصة لأعضاء الأهلي قبل ساعات من العملية الانتخابية التي تجرى غدًا الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد.

انتهت أحداث مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت في الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

محتاج وقت لأفرض أسلوبي.. أول رد من موسيماني بعد فوز الأهلي على سموحة

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

فاز الأهلي على منافسه سموحة برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ردت جماهير النادي الأهلي على رابطة الأندية بطريقة خاصة، حيث قاموا برفع علم مصر أثناء تواجدهم في مدرجات ملعب السلام وي المقام عليه مباراة الأهلي وسموحة، دليلاََ منهم على الوطنية والانتماء للوطن.