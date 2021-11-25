عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي| رسالة الخطيب لأعضاء النادي.. فريق الكرة يقسو على سموحة برباعية.. رد قوي من الجماهير على قرار رابطة الأندية

الاهلي
الاهلي

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالتالي:

الخطيب لأعضاء الأهلي: النادي يحتاجكم غدًا

وجه الكابتن محمود الخطيب رسالة خاصة لأعضاء الأهلي قبل ساعات من العملية الانتخابية التي تجرى غدًا الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري والزمالك وصيفا متساوياً مع بيراميدز وسيراميكا في المركز السادس
 

انتهت أحداث مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت في الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

محتاج وقت لأفرض أسلوبي.. أول رد من موسيماني بعد فوز الأهلي على سموحة

أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

بالعلامة الكاملة.. الأهلي في مقدمة الدوري بفوز قاسٍ على سموحة برباعية

فاز الأهلي على منافسه سموحة برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

رد قوي من جماهير الأهلي على قرار رابطة الأندية بإيقاف 349 مشجعًا
 

ردت جماهير النادي الأهلي على رابطة الأندية بطريقة خاصة، حيث قاموا برفع علم مصر أثناء تواجدهم في مدرجات ملعب السلام وي المقام عليه مباراة الأهلي وسموحة، دليلاََ منهم على الوطنية والانتماء للوطن. 

النادي الأهلي محمود الخطيب الزمالك بيراميدز سيراميكا موسيمانى

ترشيحاتنا

أخبار العالم| وسائل الإعلام العالميةعن افتتاح طريق الكباش: ثاني حفل مصري ساحر في عام واحد.. مرشح الإمارات رئيساً للإنتربول

المشرف الفني لحفل طريق الكباش: الديكورات مستوحاة من أفكار المواكب الفرعونية

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

افتتاح طريق الكباش |أغنية تتويج حتشبسوت تزين الحفل والإسكندرية تحتضن الفعالية القادمة

أخبار الأهلي| رسالة الخطيب لأعضاء النادي.. فريق الكرة يقسو على سموحة برباعية.. رد قوي من الجماهير على قرار رابطة الأندية

الكشف عن مواصفات هاتف هواوي Nova 8 SE 4G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

قرار سعودي عاجل بشأن دخول المصريين المملكة

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

القوات المسلحة تبدأ الترويج لمنتدى القوات الجوية| شاهد

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ