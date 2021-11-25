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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب لأعضاء الأهلي: النادي يحتاجكم غدًا

الخطيب
الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب رسالة خاصة لأعضاء الأهلي قبل ساعات من العملية الانتخابية التي تجرى غدًا الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد. 

وقال ثقتي في أعضاء النادي بلا حدود ، هم الأكثر خوفًا وحرصًا على مصلحة النادي.. ولا يعرفون إلا ما يخدم الأهلي، ودائمًا ما ينحازوا لاستقرار النادي ..

 لذا على يقين بأنهم سوف يحضرون غدًا الجمعة بكثافة كبيرة لأن النادي يحتاجهم للمشاركة في رسم المستقبل، واختيار مجلس إدارة جديد متجانس ومتفاهم يقود الأهلي في السنوات الأربع القادمة.

 ورفض الخطيب الحديث عن خلافات خالد الدرندلي مع مجلس الإدارة في الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا يصح أن يتحدث في مثل هذه الأمور وأن أعضاء الأهلي يعلمون كل شئ، ولديهم الوعي الكافي والقدرة على التمييز. 

وأنه اختار خالد مرتجي ضمن قائمته الإنتخابية لأمانة الصندوق لأنه الأنسب والأصلح للنادي لأنه يملك مؤهلات علمية وخبرات مالية وإدارية فضًلا عن عمله كرجل أعمال ناجح، وعضو منتدب لمجموعة من الشركات العالمية ، إضافة إلى علاقاته بالعديد من المؤسسات الدولية، وأن مرتجي يستطيع أن يحقق طموحات النادي في الجانب الاقتصادي وخلق موارد مالية من مصادر غير تقليدية تساعد على النهوض بالنادي في شتى المجالات، والإنفاق على فرقه الرياضية والبنية التحتية بما يضع الأهلي في المكانة التي يستحقها محليًا وقاريًا .

 وقال الخطيب إن التفاهم والانسجام بين الثلاثي الكبار أمر مهم للغاية، ولا يصح أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والنائب ، ولا الرئيس مع أمين الصندوق، لأنه لو كان هناك خلاف سوف يؤثر بالسلب على سير العمل بالنادي. 

وقال إن الجمعية العمومية للأهلي هي التي انحازت لنظام القائمة منذ عشرات السنين لأنها ترى أن القائمة وتجانس المجموعة في مجلس الإدارة يحفظ استقرار النادي ويساعد على تطويره، ولو كانت الجمعية العمومية ترى غير ذلك ما انحازت لنظام القائمة لأنها صاحبة القرار ولا يستطيع أحد أن يفرض رأيه عليها.

الكابتن محمود الخطيب الأهلى مجلس إدارة جديد خالد الدرندلي خالد مرتجي

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