اشتعال النيران في سيارة توزيع مواد غذائية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في سيارة لتوزيع المواد غذائية علي محلات السوبر ماركت بمنطقة لطف الله بوسط مدينة الفيوم.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث حريق شب في سيارة نصف نقل أثناء توزيع المواد الغذائية علي المحلات التجارية لبيع السلع الغذائية.

وقد توجهت الى موقع الحريق فريق من الحماية المدنية واستطاعت إطفاء الحريق قبل وصوله لكامل السيارة واكدت المعاينة الأولية أن سبب الحريق مٱس في وصلات الكهرباء داخل الكابينة مما أدى إلى الاشتعال.