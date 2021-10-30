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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قام مجهول  بإشعال النيران في القمامة المتراكمة في آخر شارع نقطة مبارك بمساكن التعاونيات بكيمان فارس للتخلص منها مما سبب انتشار الأدخنة بشكل هائل  وحدوث اختناقات بين السكان

 

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث اشتعال النيران في القمامة المتراكمة في نهاية مساكن التعاونيات بكيمان فارس.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من خلال المعاينة الأولية باشتعال النيران في القمامة من أحد السكان للتخلص منها مما سبب الأدخنة بعملية اختناقات بين السكان.

 

وتم استدعاء الحماية المدنية ووصول سيارة الإطفاء والسيطرة على النيران قبل وصوله الي العمارات السكنية ومنع الأدخنة الهائلة بسبب النيران وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لمعرفة المتسبب.

 

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الحماية المدنية حريق الفيوم

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