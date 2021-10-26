الدفاع المدني يسيطر على حريق بمطعم بالمدينة الصناعية بالفيوم

نجح رجال الدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب في أحدي المطاعم بالمدينة الصناعية أرض الصاوي بكيمان فارس إثر انفجار أسطوانة غاز مسربه قبل وصول الحريق للمنازل والمحلات المجاورة

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مامؤر قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة الدفاع المدني بنشوب حريق باحدي مطاعم في أرض الصاوي خلف المدينة الصناعيه بكيمان فارس

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من التحريات الأولية والمعاينة بتسرب اسطوانه الغاز الموجود داخل المطعم مما أدى إلى نشوب الحريق بدون حدوث إصابات بين أطراف العاملين وتم السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي المحلات والمنازل المجاورة

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستدعاء الامن الصناعي لعمل معاينة وتقرير مفصل عن وسائل الأمان بالمطعم.