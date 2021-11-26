أحمد عواض: المناشدات والاستغاثات كانت تستغرق وقتا طويلا بعد السيول قديما والوضع اختلف الآن

علق الدكتور أحمد عواض، الأستاذ بأكاديمية الفنون، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقرى أسوان المتضررة من السيول وأثرها على الأهالى.



وقال عواض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكرى ببرنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد»، عندما كنا نشهد أحداثا في الماضي مثل "سيول أسوان" كانت المناشدات والاستغاثات تأخذ وقتا طويلا للاستجابة .

وتابع عواض: لكن اليوم نرى الرئيس بنفسه يزور القرى المتضررة، مما كان لهذا الفعل أثر إيجابى على أهالى أسوان جميعا.



وأضاف:" اليوم تتدخل الدولة سريعا لأحل أى مشكلة بل وتعوض عن مشاكل الماضى.



وأكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، أن ضم قرى ومراكز أسوان لمباردة حياة كريمة جهد كبير من الدولة تستحق الشكر عليه .

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة اسوان، ويتابع سيادته كذلك الاجراءات والخدمات المقدمة لصالح الاهالي والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الاسرة في اطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة".

https://youtu.be/aKX313ZEuy8