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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باقي أقل من 20 يومًا على تطبيق القرار .. حالة واحدة لا يفصل فيها الموظف مدمن المخدرات

تحليل المخدرات -
تحليل المخدرات - ارشيف

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن 15 ديسمبر المقبل هو تاريخ بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.

لن يطبق عليه قرار الفصل

وتابع عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة " صدى البلد": “المواظف الذى يتقدم طواعية للعلاج سيتم التعامل معه بشكل طبيعي ولن يطبق عليه قرار الفصل، أما في حالة اكتشاف ممارسته العمل تحت تأثير المخدرات فسيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضده”.

نسبة المتعاطين بين الموظفين

وأوضح مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن 448 ألف موظف خضعوا للكشف ونسبة المتعاطين 1.7% وهي منخفضة عما قبل فقد كانت 1.8%".

الهدف من القرار 

وأشار إلى أن الهدف الأساسي لهذا القانون هو حماية أرواح الأبرياء وليس فصل الموظفين، موضحا أن الرغبة في العلاج تمثل نسبة كبيرة في الشفاء.

كيفية التظلم 

ولفت إلى أن الموظف يمكنه التظلم أمام الطب الشرعي قائلاً : "  الطب الشرعي  سببه أنها  تتمتع بالحيدة في البت في أي تظلم  حيث أن التحليل يعني وجود مخدر  تحت الجلد  نسأل الموظف الذي يتعاطى أدوية معينة مثل ترامادول حتى لا يتعرض للفصل عند خضوعه للتحليل".

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