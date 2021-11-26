مدير معابد الكرنك: وجدنا مفاجآت أثناء العمل بطريق الكباش.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك إن افتتاح طريق الكباش حلم طال انتظاره من سنين طويلة واتحقق بفضل ربنا، مشيرا إلى أنه تم بذل مجهودا كبيرا في أعمال الكشف عن الطريق وترميم الآثار التي تم اكتشافها.



وأضاف الدكتور مصطفى الصغير خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمذاع على فضائية " الأولى المصرية": "أثناء أعمال الحفر وجدنا مفاجآت مكناش نتوقعها.. المرحلة الأخيرة من اكتشاف الطريق كان عام 2017، والكشف عن الطريق استغرق 70 عاما بعد اكتشاف أول تمثال فى معبد الأقصر".

وتابع مصطفى الصغير، أنه بالرغم من أن الأقصر يوجد بها أكثر من 60 بعثة أثرية أجنبية إلا أن طريق المواكب الكبرى من بداية العمل فيه منذ 70 سنة حتى وقتنا هذا كل من الأيادي التي عملت به كانت أيادي مصرية من علماء الآثار والمهندسين والمرممين والعمال.

وأكد أنه كل البعثات الأجنبية المجاورة تنظر لنا بنظرة إعجاب وتقدير ، متابعًا أن هناك بعض العمال المصريين يتم الاستعانة بهم من قبل البعثات الأجنبية لمهارتهم وخبرتهم الكبيرة في المجال .



ولفت إلى أنه بفضل مجهودات الوزارة والتسويق الذي حدث بالأمس أثناء الاحتفال بالأمس سيكون له مردود كبير في إحياء السياحة في الأقصر من جديد، وكان هناك 200 قناة تليفزيونية من ضمنها قنوات أجنبية لتغطي فعاليات الاحتفال .

