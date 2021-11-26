عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير معابد الكرنك: وجدنا مفاجآت أثناء العمل بطريق الكباش.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك إن افتتاح طريق الكباش حلم طال انتظاره من سنين طويلة واتحقق بفضل ربنا، مشيرا إلى أنه تم بذل مجهودا كبيرا في أعمال الكشف عن الطريق وترميم الآثار التي تم اكتشافها.


وأضاف الدكتور مصطفى الصغير خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمذاع على فضائية " الأولى المصرية": "أثناء أعمال الحفر وجدنا مفاجآت مكناش نتوقعها.. المرحلة الأخيرة من اكتشاف الطريق كان عام 2017، والكشف عن الطريق استغرق 70 عاما بعد اكتشاف أول تمثال فى معبد الأقصر".

 

وتابع مصطفى الصغير، أنه بالرغم من أن الأقصر يوجد بها أكثر من 60 بعثة أثرية أجنبية إلا أن طريق المواكب الكبرى من بداية العمل فيه منذ 70 سنة حتى وقتنا هذا كل من الأيادي التي عملت به كانت أيادي مصرية  من علماء الآثار والمهندسين والمرممين والعمال.

 

وأكد أنه كل البعثات الأجنبية المجاورة تنظر لنا بنظرة إعجاب وتقدير ، متابعًا أن هناك بعض العمال المصريين يتم الاستعانة بهم من قبل البعثات الأجنبية لمهارتهم وخبرتهم الكبيرة في المجال .


ولفت إلى أنه بفضل مجهودات الوزارة والتسويق الذي حدث بالأمس أثناء الاحتفال بالأمس سيكون له مردود كبير في إحياء السياحة في الأقصر من جديد، وكان هناك 200 قناة تليفزيونية من ضمنها قنوات أجنبية  لتغطي فعاليات الاحتفال . 
 

طريق الكباش افتتاح طريق الكباش الدكتور مصطفى الصغير احتفالية طريق الكباش اخبار توك شو

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين ودعاء رؤية الكعبة.. بث مباشر

لبنان.. اقتحام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية وإزالة صورة رئيس الجمهورية..شاهد

الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم في العلمين

فوائد لا تعد.. علماء يطورون مادة عازلة للمباني من الفشار

وعاظ الأزهر يواصلون الانتشار على المقاهي والنوادي لتوعية الشباب.. صور

تنبيهات عاجلة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي بشأن "التابلت"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

القمار ممنوع لغير المصريين.. عقوبات تنتظر مخالفة نصوص مشروع قانون المنشآت السياحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى فؤاد في حوار لـ صدى البلد: مشاركتي في تأسيس مهرجان القاهرة جاء بدافع وطني ولا أنتظر تكريمي عليه .. أقنعت زوجي الأسبق بدعم المهرجان

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

فيديو

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ