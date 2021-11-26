التيار الصدري في العراق يدعو للكشف عن نتائج التحقيقات بقضية اغتيال الكاظمي

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، للكشف عن نتائج التحقيقات في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وقال الصدر عبر حسابه بموقع "تويتر": "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء في تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته".

وأضاف "من هنا صار لزاما الكشف عن المكشوف وأعني الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي المشين وإنزال العقوبة المناسبة بهم".

وحذر الصدر من أنه في حال عدم الكشف عن تفاصيل محاولة الاغتيال، فإنه سيضطر لكشفها مستقبلا.