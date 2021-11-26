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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد : 62 ندوة توعوية ضد الأمراض المعدية لطلاب المدارس

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد

قال الدكتور جمال حسن،  وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الوادى الجديد، في بيان صحفي ، أن الأسبوع الماضى  قد شهد تنفيذ نحو 62 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية فى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم  أن الندوات تضمنت التوعية والتثقيف للحد من انتشار الأمراض المعدية وفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للوقاية منه وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.

وأكد جمال،  انه تم  تنفيذ الندوات بجميع الادارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسى) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة (الاتصال السياسى).

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يأتى ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية للوقاية من الأمراض المعدية ومجابهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع قطاع الصحة بالمحافظة.

الوادى الجديد الإجراءات الاحترازية طلاب المدارس مديرية الصحة تعليم الوادي الجديد وكيل وزارة التربية والتعليم التميز الحكومى توعية التثقيف الصحي الخارجة وزارة التربية والتعليم أمراض الصحة

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