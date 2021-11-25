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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يهنئ العاملين بالوحدة المحلية بالخارجة بجائزة التميز الحكومي

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد

تفقد  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة ، حيث رافقته حنان مجدي نائب المحافظ وذلك لتقديم التهنئة للعاملين بالوحدة بمناسبة حصول مدينة الخارجة على المركز الأول كأفضل مدينة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالعاملين على ضرورة مواصلة الجهد والحفاظ على المستوي المتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، وتيسير إجراءات حصولهم عليها، موجهاََ الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح من القيادات والعاملين بكافة القطاعات،وظهور المحافظة بترتيب مشرف على مستوى الجمهورية.

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وكان محافظ الوادي الجديد شهد مؤخرا حفل التكريم المقام باستاد الخارجة الرياضي، لتكريم الحاصلين على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمساهمين في إنجاح الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور المصرية والذي استضافته المحافظة في الفترة من 16 وحتى 18 أكتوبر.

جاء ذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة، حيث تم تكريم السيد المهندس مجدى حسن الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة وعبد الناصر صالح نائب رئيس مركز ومدينة الخارجة والمهندس أشرف العربى مديرالادارة الهندسية والمهندس محمد عبد اللاه رئيس قسم الإنارة بالمركز وخلال كلمته، هنّأ المحافظ الحضور مُعربًا عن فخره واعتزازه بما تحقق، ومُوجهًا الشكر لكافة من أسهم في هذا التميز.

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