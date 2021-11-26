ميرهان حسين تروج لـ شمسية وأربع كراسي

تعرض في موسم الرياض

روجت الفنانة ميرهان حسين، لمسرحية "شمسية وأربع كراسي" التي يتم عرضها، على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية.



ونشرت ميرهان حسين عبر "إنستجرام" منشورا كتبت فيه: "لكل اللي انبسطوا بمسرحية شمسية وأربع كراسي وفّرنا لكم تذاكر إضافية يوم السبت عشان توسعون صدوركم في بوليفارد رياض سيتي لا تفوتك وتعال اضحك معنا.. موسم الرياض".



وتعرض مسرحية "شمسية و أربع كراسي" ضمن فعاليات موسم الرياض من 25 إلى 27 الشهر الجاري.



مسرحية “شمسية وأربع كراسي” من بطولة الفنانين أشرف عبد الباقي ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن ومحمد أسامة وميريهان حسين، ومن تأليف كريم سامي، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.