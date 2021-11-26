كندة علوش عن طريق الكباش: حدث رائع أبدعته أيدي فنانين مصريين

عبرت الفنانة كندة علوش، عن سعادتها بافتتاح طريق الكباش العالمية بالأقصر، بعد ترميمه خلال الفترة الماضية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكتبت الفنانة السورية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "طريق الكباش هذا الأثر الفرعوني الساحر زرته مراراً وسحرني في كل مرة اليوم تم ترميمه واتمامه ليكون الطريق الواصل مابين حضارة عظيمة عمرها آلاف السنين وبين حاضر ومستقبل يليق بأم الدنيا وبإرثها الانساني والحضاري الكبير حدث رائع أبدعته أيدي فنانين مصريين لايقلوا موهبة عن أجدادهم الفراعنة".

وأقيم أمس الخميس حفل افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونُقل الحفل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.



وتزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.

