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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للشاب البحريني.. سعر ومواصفات فولكس فاجن Golf GTI موديل 2021 | صور

للشاب البحريني ..
للشاب البحريني .. سعر ومواصفات فولكس فاجن Golf GTI

تنتمي النسخة فولكس فاجن Golf GTI موديل 2021 إلى فئة الهاتشباك، والتي تلاقي إقبالا كبيرا وسط فئة الشباب؛ لما تمتلكه من إطلالة مميزة، إلى جانب الكثير من التقنيات الداخلية، وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، سعر ومواصفات السيارة فولكس فاجن Golf GTI موديل 2021 داخل السوق البحريني.

تسارع السيارة واستلاك الوقود 

تتسارع السيارة فولكس فاجن Golf GTI موديل 2021 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية، بينما يقدر استهلاكها من الوقود بنسبة 6.5 لتر وذلك عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

الأداء الفني لمحرك السيارة 

زودت النسخة فولكس فاجن Golf GTI موديل 2021 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 245 حصانا، وعزم اقصى للدوران 370 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تنقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة.

تصميم السيارة والأبعاد الخارجية 

تضم السيارة فولكس فاجن Golf GTI موديل 2021 مصابيح لأمامية عدوانية المظهر HID، مع مصابيح ضباب وخلفية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى شبكات امامية متعددة المقاطع، ومقابض ابواب من الكروم، وكذلك الامر لمنظومة العادم، مع جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.619 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.287 متر، وبعرض يقدر بـ 1.789 متر، و 1.478 متر للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 374 لتر.

أسعار السيارة فولكس فاجن Golf GTI موديل 2021 في البحرين 

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن Golf GTI 2.0T S موديل 2021 داخل السوق البحريني 15.999 دينار.

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