يسرا معبرة عن إعجابها باحتفالية طريق الكباش: تعيشي يا بلادي

عبرت الفنانة الكبيرة يسرا، عن سعادتها بافتتاح طريق الكباش العالمية بالأقصر، بعد ترميمه خلال الفترة الماضية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكتبت يسرا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏وقف الخلق ينظرون جميعا لعظمة الحضارة المصرية القديمة بمدينة الأقصر بافتتاح أكبر متحف مفتوح في العالم،خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز الأسطوري العظيم.ربنا يحفظ بلدنا ورئيسنا وجيشنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان تعيشي يا بلادي يا أحلى بلاد الدنيا‎#طريق_الكباش ‎#مصر".



أقيم أمس الخميس حفل افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونُقل الحفل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.



وتزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.