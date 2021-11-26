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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عندنا عيال بيخافوا علينا.. صبا مبارك ترد على أنباء إصابتها في مسلسل "ليلة سقوط"

صبا مبارك
صبا مبارك

نفت الفنانة الأردنية صبا مبارك، الشائعة التي تم تداولها مؤخرًا بشأن وقوع حادث انفجار لغم في كواليس تصوير مسلسل "ليلة السقوط" في المدينة القديمة بالموصل بدولة العراق.


ووجهت الفنانة صبا مبارك، رسالة إلى جمهورها عبر خاصية "ستوري" علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "صباح الفل يا حلوين كمان مرة بحب أخبركم أنا منيحة وما صار معي أي حادث ولا لغم ولا انفجار بالعراق، تصويرنا كان آمن تماما وخلصت تصوير من شهر وشوي".

 

وتابعت: "عم بصور في بيروت من وقتها،، الرجاء من الصحافة اللي بتنقل أخبار وبتشير من بعض بدون ما يحاولوا حتى يتأكدوا، أنه يراعوا إن أنا وباسم ياخور بشر عنا عيل وولاد وبيخافوا علينا لما بيقروا هالأخبار، شو صاير معكم وشوه الإفلاس والفضاوة".

 

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.


وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

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IMG_٢٠٢١١١٢٦_١٩٥٢٥٤
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IMG_٢٠٢١١١٢٦_١٩٥٨٣١
صبا مبارك شائعة كواليس تصوير انفجار لغم دولة العراق الفنانة صبا مبارك ليلة السقوط

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