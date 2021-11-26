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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العقل له حدود

حسام موافي: كل ما يتخيله الإنسان ليس موجودا في الجنة

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، إن هناك غيبيات لا يعلمها إلا الله، موضحا أن وصف بعض الأشخاص للجنة ليس صحيحا لأنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما يتخيله الإنسان ليس موجودا في الجنة، موضحا أن العقل له حدود وهناك أشياء يجب ألا يفكر المرء فيها.

القبر

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التفكير في إحساس الميت بمرور الزمن من عدمه، ليس من الصواب، لأنه شيء من الغيبيات، مردفا أن هناك أشياء أخرى أجدر بالتفكير والتدبر مثل أمور الدين والدنيا.

وأردف حسام موافي، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز«أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ».

وأوضح موافى أن القبر زيارة والجسد لا قيمة له بعد خروج الروح: قل لعقلك قف عند منتهاك".

الدكتور حسام موافي غيبيات الله صدى البلد التفكير الميت القبر

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