معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

انتشر مقطع فيديو مرعب على وسائل التواصل الاجتماعي لـ عجوز تبلغ من العمر 82 عامًا متدلية رأسًا على عقب من حبل غسيل في الطابق الـ19 بأحد مدن الصين.

وقع الحادث المروع في مقاطعة جيانجسو شرقي الصين، وقد نشر موقع South China Morning Post مقطع الفيديو على تويتر.

في المقطع تظهر امرأة عجوز متدلية من حبل غسيل في مبنى بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، بينما يحاول رجال الطوارئ إنقاذها قبل سقوطها بشكل مروع.

وبحسب وسائل الإعلام الصينية، كانت المرأة تحاول تعليق لحاف ليجف على شرفتها في الطابق الـ19 عندما سقطت من الشرفة.

ولحسن حظها، فقد هبطت على حبل غسيل في الطابق السفلي وتركت معلقة رأسًا على عقب، بعدما علقت قدميها به ومنعتها من السقوط المروع.



