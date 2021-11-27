عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

عجوز
عجوز

انتشر مقطع فيديو مرعب على وسائل التواصل الاجتماعي لـ عجوز تبلغ من العمر 82 عامًا متدلية رأسًا على عقب من حبل غسيل في الطابق الـ19 بأحد مدن الصين.

 

وقع الحادث المروع في مقاطعة جيانجسو شرقي الصين، وقد نشر موقع South China Morning Post مقطع الفيديو على تويتر.

 

في المقطع تظهر امرأة عجوز متدلية من حبل غسيل في مبنى بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، بينما يحاول رجال الطوارئ إنقاذها قبل سقوطها بشكل مروع.

 

وبحسب وسائل الإعلام الصينية، كانت المرأة تحاول تعليق لحاف ليجف على شرفتها في الطابق الـ19 عندما سقطت من الشرفة.

 

ولحسن حظها، فقد هبطت على حبل غسيل في الطابق السفلي وتركت معلقة رأسًا على عقب، بعدما علقت قدميها به ومنعتها من السقوط المروع.

 

الصين عجوز الصينية فيديو مرعب حبل غسيل وسائل الإعلام الصينية مقاطعة جيانجسو شرقي الصين الحادث المروع اخبار الصين اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

لن تصدق عمرها.. وفاة أكبر عجوز معمرة على وجه الأرض|صور

نشرة المنوعات| بين قصر أغنى كلب في العالم بـ500 مليون جنيه.. قطار يدهس شابًا أثناء تصوير فيديو.. أفعى تقتل امرأة أثناء جلوسها على المرحاض.. ورجل يصارع قرشًا لإنقاذ زوجته

نسخة طبق الأصل.. زوج يشيد تاج محل جديدا هدية لزوجته |صور

أثناء جلوسها على المرحاض.. أفعى كوبرا تقتل امرأة بـ لدغة سامة |شاهد

ثروته 7 تريليونات جنيه.. بيع قصر أغنى كلب في العالم بمبلغ خيالي|صور

لإنقاذ زوجته.. زوج يصارع سمكة قرش ضخمة بتوجيه اللكمات إليها|صور

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

ترشيحاتنا

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

لحظة إعلان فوز الخطيب برئاسة النادى الأهلي حتى 2025 .. فيديو

إعلان الطوارئ في نيويورك بسبب إصابات كورونا

بعد الفوز بأمانة الصندوق.. خالد مرتجي يرفض توجيه رسالة إلى الدرندلي ويؤكد: ربنا ييسر

خالد مرتجي: الأهلي نمبر وان ومجلس الخطيب سيستكمل برنامج العائلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن البلجيكية المصابة بمتحور كورونا الجديد بعد عودتها من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

نيللي كريم الأبرز.. فنانون برفقة أزواجهم على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي.. شاهد

عام على رحيل الأسطورة.. خبايا وفاة مارادونا وسر دفن جثمانه دون قلب

لن تصدق عمرها.. وفاة أكبر عجوز معمرة على وجه الأرض|صور

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ