أخبار الرياضة .. الخطيب رئيسا للأهلي حتى 2025 ..كورونا تبعد نجم الزمالك عن كأس العرب ..الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.

جاءت قائمة الأخبار على النحو التالي :

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التى جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة .

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الترسانة التى جرت فعالياتها امس الجمعة فوز طارق السعيد برئاسة قلعة الشواكيش لمدة 4 سنوات قادمة .

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش استبعاد إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، من قائمة الفراعنة التي تتوجه اليوم السبت إلى قطر؛ لخوض منافسات كأس العرب، وذلك بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

نجح طلائع الجيش في تحقيق الفوز على فيوتشر بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

أعلنت شبكة قنوات “ بي إن سبورتس” القطرية، عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العرب والتي ستُقام في قطر.

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الاسماعيلى وغزل المحلة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

يعقد في الثانية عشر والربع ظهر غد السبت، كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرا صحفيا بفندق في القاهرة الجديدة قبل ساعات من سفر بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل يتناول فيه كل ما يخص مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.

حقق فريق البنك الأهلي، فوزا قاتلا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري المصري.

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، عن إصابة بن تشيلويل نجم الفريق بقطع في جزئي في الرباط الصليبي.

سُحبت اليوم الجمعة، قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر.



