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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. الخطيب رئيسا للأهلي حتى 2025 ..كورونا تبعد نجم الزمالك عن كأس العرب ..الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط

الخطيب والعامرى فاروق
الخطيب والعامرى فاروق

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.

 

جاءت قائمة الأخبار على النحو التالي : 

 

قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات النادي الأهلي

 

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التى جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة .

 

طارق السعيد رئيسا لنادى الترسانة وراجح وهبة نائبا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات  نادي الترسانة التى جرت فعالياتها امس الجمعة فوز طارق السعيد برئاسة قلعة الشواكيش لمدة 4 سنوات قادمة .

 

استبعاد امام عاشور من كأس العرب بعد إصابته بكورونا 

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش استبعاد إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، من قائمة الفراعنة التي تتوجه اليوم السبت إلى قطر؛ لخوض منافسات كأس العرب، وذلك بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

 

طلائع الجيش يحقق الفوز الأول في الدوري على حساب فيوتشر

نجح طلائع الجيش في تحقيق الفوز على فيوتشر بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

 

رسميًا .. حق بث بطولة "كأس العرب" لـ beIN SPORTS

أعلنت شبكة قنوات “ بي إن سبورتس” القطرية، عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العرب والتي ستُقام في قطر.

 

الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا أمام المحلة

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة  الاسماعيلى وغزل المحلة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

 

كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا قبل السفر إلى الدوحة

يعقد في الثانية عشر والربع ظهر غد السبت، كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرا صحفيا بفندق في القاهرة الجديدة قبل ساعات من سفر بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي حتى 18 ديسمبر المقبل يتناول فيه كل ما يخص مشاركة المنتخب الوطني في البطولة.

 

البنك الأهلي ينتزع فوزا قاتلا من المقاولون العرب

حقق فريق البنك الأهلي، فوزا قاتلا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري المصري.

 

إصابة نجم تشيلسي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، عن إصابة بن تشيلويل نجم الفريق بقطع في جزئي في الرباط الصليبي.

 

قرعة نارية للملحق الأوروبي المؤهل للمونديال

سُحبت اليوم الجمعة، قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر.


 

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