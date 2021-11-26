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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم بدون رونالدو أو إيطاليا.. قرعة نارية للملحق الأوروبي المؤهل للمونديال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

سُحبت اليوم الجمعة، قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر.

 

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية جاءت كالآتي:

المسار الأول

اسكتلندا ضد أوكرانيا

ويلز ضد النمسا

 

المسار الثاني

روسيا ضد بولندا

السويد ضد التشيك

 

المسار الثالث:

إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية

البرتغال ضد تركيا

 

ونشرح تباعًا نظام الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال

سيشارك في الملحق 12 منتخبًا أوروبيًا، 10 منهم أصحاب المراكز الثانية في مجموعاتهم بالتصفيات المؤهلة للمونديال، إضافة لمتصدري مجموعتيهما في دوري الأمم الأوروبية.

 

أصحاب المراكز الثانية في التصفيات هي منتخبات البرتغال وإيطاليا وبولندا والسويد وتركيا واسكتلندا وويلز ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا وروسيا، إضافة إلى منتخبي النمسا والتشيك المتأهلين عن دوري الأمم الأوروبية.

 

وتم تقسيم المنتخبات لـ 3 مسارات أو مجموعات، وستواجه منتخبات التصنيف الأول على أرضها منتخبات التصنيف الثاني في دور نصف النهائي، على أن يتواجه المنتخبان المتأهلان من تلك المباراة في كل مسار، لخطف تذكرة الصعود للمونديال، حيث يصعد عن الملحق المؤهل 3 منتخبات فقط.

 

ومن المقرر أن تُقام مباريات الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال العام المقبل 2022، حيث ستقام مباريات نصف النهائي في الرابع والعشرين من شهر مارس، على أن تُقام مباريات النهائي في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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