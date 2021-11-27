أخبار الفن : احتجاز خالد عليش وزوجته فى مطار جنوب أفريقيا .. لقطات من حفل افتتاح القاهرة السينمائي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

من الذى لا يحبها ، فهي صاحبة الوجه المشرق والصبوح ، وتعد واحدة من جميلات الدراما المصرية، فقد كانت ولا تزال فتاة أحلام الأجيال المختلفة ، إنها شيرين سيف النصر التى تحتفل بعيد ملادها اليوم .

شيرين سيف النصر صاحبة العيون الاجمل فى الدراما المصرية ، تخرجت عام 1991 من كلية الحقوق.

نشرت النجمة دنيا سمير غانم عدة صور من الفيوم خلال مغامرة سفارى فى وادى الحيتان عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت النجمة دنيا خلال تواجدها مع زوجها رامى رضوان برحلة إلى المحميات الطبيعية فى الفيوم.

شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، ، حيث حرص عدد من الفنانين والفنانات على التواجد على السجادة الحمراء برفقة أزواجهم .

كان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (يسرا، لبلبة، شريف منير، ليلى علوي، إلهام شاهين، منى زكي، حسين فهمي، مصطفى فهمي، دينا، نرمين الفقي، نيللي كريم وزوجها، بشرى، محمد ممدوح تايسون وزوجته ، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها، حسن أبو الروس وزوجته، أحمد داوود وزوجته، شرين رضا، أحمد رزق، كريم فهمي وزوجته، رزان مغربي، عبير صبري، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد العدل، طارق الأبياري، محمد كريم، محمد جمعة، هاني عادل وزوجته، هنا شيحة).

خطفت الفنانة دينا الشربينى الأنظار خلال حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43 ، والذى إنتهى منذ قليل .

وظهرت دينا الشربينى خلال حفل الأفتتاح بفستان أسود سوارية كلاسيكى خطف الانظار ، على عكس إطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائى والتى كانت متناسبة مع الأجواء .

يفتتح اليوم أولى عروض مسابقة أفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 43 ، والتى من المقرر ان تقام من الفترة 26 نوفمبر الى 5 ديسمبر .

ومن المقرر ان يعرض اليوم على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية ، الفيلم السعودي بلوغ ، والذى يعرض خارج المسابقة الرسمية .

أعلن المذيع خالد عليش،عن احتجازه مع زوجته في جنوب إفريقيا خلال قضاءه شهر العسل، وذلك بسبب قرار وقف الطيران لإنتشار فيروس كورونا.

ونشر خالد عليش فيديو جديد ليكشف تفاصيل احتجازه من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

تصدر أسم كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكى عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وذلك بعد حالة الود والصداقة التى ظهرت بينهم على المسرح ، بعد تسليم الأخيرة جائزة فاتن حمامة التشجيعية على المسرح فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى .

وكشف الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بان صديقة عمره منى زكى هى من تقوم بتسليمه التكريم ، واصفاً اياها بالفنانة الموهوبة .

