شاهد.. دنيا سمير غانم برفقة زوجها من الفيوم فى أول نزهة بعد وفاة والديها

نشرت النجمة دنيا سمير غانم عدة صور من الفيوم خلال مغامرة سفارى فى وادى الحيتان عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت النجمة دنيا خلال تواجدها مع زوجها رامى رضوان برحلة إلى المحميات الطبيعية فى الفيوم.

يذكر أن علقت الفنانة دنيا سمير غانم علي تكريم أبطال فيلم “فرق خبرة” لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة للفنان محمد الشرنوبي أثناء وقوفه في العرض الخاص للفيلم ممسكًا في يده صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكتبت دنيا سمير غانم علي الصورة معلقة: “ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم، الله يرحمك يا أمي”.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.



وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عامًا.