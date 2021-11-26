دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: اللهم اجعلهما منعمين بجنتك

دعت الفنانة دنيا سمير غانم لـ والدها الفنان الراحل سمير غانم، ولوادتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لهما عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

وكتبت دنيا سمير غانم: “اللهم في يوم الجمعة ارحمهم يا رب واسعدهم واكرمهم بكرمك وعطائك ورحمتك واجعلهم مطمئنين منعمين بجنتك.. الحمد لله رب العالمين، أسألكم الدعاء والفاتحة ”.





ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.



وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عامًا.