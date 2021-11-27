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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الذى لايحبها.. فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. صاحبة أجمل عيون فى الدراما المصرية

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

من الذى لا يحبها ، فهي صاحبة الوجه المشرق والصبوح ، وتعد واحدة من جميلات الدراما المصرية، فقد كانت ولا تزال فتاة أحلام الأجيال المختلفة ، إنها شيرين سيف النصر التى تحتفل بعيد ملادها اليوم . 

شيرين سيف النصر صاحبة العيون الاجمل فى الدراما المصرية ، تخرجت عام 1991 من كلية الحقوق,

 عاشت شيرين سيف النصر لفترة  في فرنسا  سنوات، حيث إلتقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية وإكتشفها، لتشارك في مسلسل (ألف ليلة وليلة) عام 1986.

 بعد نجاحها الملحوظ توالت شيرين سيف النصر فى  أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها (غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة) .

 السينما شاركت شيرين سيف النصر  في العديد من الأعمال منها (سواق الهانم، النوم فى العسل ، أمير الظلام) .

قدمت شيرين سيف النصر مسرحية “ بودى جارد ” مع الفنان عادل إمام لسنوات طويلة ، وعلى الرغم من انها كانت بطلة العرض للعديد من السنوات وسافرت الى العديد من البلاد العربية والاجنبية ، لتقدم العرض ، الا انها إعتذرت عن الاستمرار فيه بسبب طول مدة عرض المسرحية ، وفؤجئت بعد إعتذارها بستة أشهر فقد بان العرض تم تصويره بالفنانة رغدة .

حققت شيرين سيف لنصر فى الدراما العديد من النجاحات ، الا ان مسلسل من الذى لايحب فاطة كان من أبرز الاعمال التى جعلت المشاهد يرتيط بها  .

كانت الفنانين شيرين سيف النصر خلال فترة تقديمها للمسلسل تعد من نجمات الصف الاول ، الا  أن أجرها في هذا العمل كان 3 آلاف  جنيه فى الحلقة الواحدة ، وهو الأمر المتبع خلال تلك الفترة أن يحصل الممثل على أجره بالحلقة  ، وقد كان هذا الأجر الاعلى فى الدراما التليفزيونية إنذاك .

شيرين سيف النصر الفنانة رغدة ألف ليلة وليلة الفنانة شيرين سيف النصر من الذى لايحب فاطمة

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