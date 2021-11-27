بعد هجومه عليها..الصدفة تجمع دينا الشربينى ومفيد فوزى فى حفل افتتاح القاهرة السينمائى

خطفت الفنانة دينا الشربينى الأنظار خلال حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43 ، والذى إنتهى منذ قليل .

وظهرت دينا الشربينى خلال حفل الأفتتاح بفستان أسود سوارية كلاسيكى خطف الانظار ، على عكس إطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائى والتى كانت متناسبة مع الأجواء .

وتواجد فى حفل أفتتاج مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الاعلامى القدير مفيد فوزى ، وتعد تلك المرة الاولى التى يتواجد فيها كل من مفيد فوزى ودينا الشربينى بعد تصريحات الأول عنها فى أحد البرامج .

ديتا الشربينى وهنا شيحة فى حفل الأفتتاح

دينا الشربينى

وكان قد هاجم الإعلامي مفيد فوزي الفنانة دينا الشربيني وانتقد علاقتها بالفنان عمرو دياب معتبراً أنهما قدما نموذجا سيئا للشباب مشيراً إلى كونها الطرف الأكثر استفادة من تلك العلاقة.

وأوضح مفيد فوزي أنه لم يكن يرغب ذكر اسم الفنانة دينا الشربيني احتراماً للعلاقات الإنسانية، معلقاً: “100%، أنا مرضتش أذكر اسم دينا الشربيني احتراما للعلاقات الإنسانية، لكني أعتقد إنها كممثلة جيدة، إنما كظهور اجتماعي مع عمرو دياب أقول لها تعالي يا بنت شوفي شغلك”.

وأكد مفيد فوزي أن علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب لم تضرها أبداً، لكنها استفادت منه ووصف الأمر بأنها استخدمته كسلم للوصول، وأنه لا يوجد لديه مشكلة فهو يفضل هذا الظهور، وأضاف «عمرو دياب يحب هذا النوع من الظهور الاجتماعي، دينا الشربيني وعليا البرعي وسميرة خلوصي، وهكذا.

وسألت مقدمة البرنامج مفيد فوزي: "لو كنت أبوها كنت قلت لها إيه؟، وجاء رد مفيد فوزي مؤكداً أنه كان سيعنفها باستخدام الضرب، معلقا: "كنت ضربتها علقة، لأنه كان يتوجب عليها أن تثبت نفسها بجدارة دون سلم أو الدخول في حياة الفنان عمرو دياب".

الزيارة :

وكانت قد قررت منضة شاهد vip طرح أولى حلقات مسلسل الزيارة والذى من المقرر ان تقوم ببطولته الفنان دينا الشربينى ، يوم 7 ديسمبر المقبل .

العمل يجمع دينا الشربينى بكل من: تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.

فكرة العمل مبنية على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، وكتبت أحداثها في 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، ومن إنتاج شركة "6Hats Entertainment" (طارق خوسيه غطاس) وإخراج أدولفو مارتينيز، ويعمل على تنفيذه فريق عالمي محترف، شارك في صناعة مسلسلات عالمية.

ترصد الأحداث حكاية إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة دينا الشربينى حاليا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل أخر دور ، والذى من المقرر عرضه على أحدى المنصات .

مسلسل أخر دور من المقرر ان تقوم ببطولته دينا الشربينى وكل من أحمد خالد صالح وأحمد بدير وميمى جمال وكريم الخشت .

وتنتظر الفنانة دينا الشربينى بدء تصوير مسلسلها الرمضانى مشوار لحد هناك ، والذى تتعاون فيه مع المخرج محمد ياسين بعد ان قدما معاً عدد من الأعمال ابرزها مسلسل موجة حارة ومسلسل أفراج القبة ، والعمل يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان