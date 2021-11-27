نيللي كريم الأبرز.. فنانون برفقة أزواجهم على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي.. شاهد

شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، ، حيث حرص عدد من الفنانين والفنانات على التواجد على السجادة الحمراء برفقة أزواجهم .

كان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (يسرا، لبلبة، شريف منير، ليلى علوي، إلهام شاهين، منى زكي، حسين فهمي، مصطفى فهمي، دينا، نرمين الفقي، نيللي كريم وزوجها، بشرى، محمد ممدوح تايسون وزوجته ، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها، حسن أبو الروس وزوجته، أحمد داوود وزوجته، شرين رضا، أحمد رزق، كريم فهمي وزوجته، رزان مغربي، عبير صبري، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد العدل، طارق الأبياري، محمد كريم، محمد جمعة، هاني عادل وزوجته، هنا شيحة).

كريم فهمى وزوجته

الفيشاوى وزوجته

الفيشاوى وزوجته

ابو الروس وزوجته

داليا البحيري و زوجها

أحمد داوود وعلا رشدى

محمد ممدوح وزوجته

نيللى كريم وزوجها

هانى عادل وزوجته

هند عبد الحليم وزوجها

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 43

اختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفيلم الإسباني: المسابقة الرسمية، كفيلم افتتاح الدورة الـ 43.

ويُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل، من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

تلقي لقاح كورونا شرطا لحضور ا لفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاك للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.