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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان لسبب صادم |فيديو

عروس ترقص مع مانيكان
عروس ترقص مع مانيكان

في يوم زفافه، أصيب عريس أمريكي بالتسمم الغذائي، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، مما اضطر العروس إلى استبداله بـ "مانيكان".

 

أصيب عريس أمريكي يدعى «جانون كارمير» بتسمم غذائي "شديد" في يوم زفافه على عروسه «كريستين»، مما اضطرها لإتمام حفل زفافهما برفقة مانيكان لعريس مزيف.

 

حصد مقطع فيديو لـ عروس في ولاية نورث كارولينا ترقص برفقة مانيكان للعريس بعد إصابته بالتسمم الغذائي ما يقرب من مليون مشاهدة على TikTok.

 

في المقطع تظهر العروس الأمريكية وهي ترقص ببطء وتقطع الكعكة مع مانيكان نحيف يرتدي بدلة عريس، ومتصل بجهاز دوران صممه موظفو قاعة الزفاف.

 

وقد قاموا بتثبيت جهاز iPad فوق الهيكل، يحمل على شاشته صورة لطيفة لوجه العريس مبتسما.

 

https://vm.tiktok.com/ZM8trnBMh/
 

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