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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بلجراد: تنظيم أسبوع للأفلام المصرية المترجمة إلى الصربية

سفير مصر في بلجراد
سفير مصر في بلجراد مع المخرجين بمركز الفيلم الصربي

استضاف سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى" غداء عمل حضره كبار المخرجين والنقاد السينمائيين ومديري مركز الفيلم الصربي وأرشيف الفيلم اليوغوسلافي بمناسبة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 يوم الجمعة

 حيث شهد اللقاء الإعلان عن إتمام مذكرة التفاهم بين المركز القومي للسينما في القاهرة ومركز الفيلم الصربي في بلجراد، وتنظيم أسبوع الأفلام المصرية المترجمة إلى الصربية بأرشيف الفيلم اليوغوسلافي، ومشاركة الأفلام المصرية في مهرجان بلجراد الدولي في فبراير المقبل.

من جانبها، عبرت الناقدة السينمائية "دوبرافكا لاكيتش" عن تقدير المشاركين والدوائر المعنية بالسينما الصربية لدعوة الجانب المصري للمخرج "إمير كوستورتسا" لرئاسة لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة لأول مرة، معربةً عن امتنانها لدعوتها لإدارة الندوة الخاصة به في المهرجان التي سيتحدث فيها عن فوزه بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان.

وأطلع سفير مصر في بلجراد الحضور من كبار دوائر السينما في صربيا بالجهود الحالية للنهوض بتلك الصناعة في مصر مبرزاً ما شهده شهر نوفمبر الجاري من افتتاح للمبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وما تمت إضافته من النظم التكنولوجية المتطورة من جانب، والبدء في أنشطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة من جانب آخر. كما استعرض "الجويلى" ريادة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأول مهرجان دولى فى العالم العربي والذي تأسس عام 1976.

مصر مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي المنطقة العربية سفير مصر في بلجراد مهرجان كان المركز القومي للسينما لجنة التحكيم الفنون والثقافة التعاون الثنائي لمركز القومي للسينما مذكرة التفاهم التكنولوجية المتطورة تعزيز التعاون الثنائي ناقدة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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