خبر x ترند.. خالد عليش وزوجته محتجزان في جنوب أفريقيا...دنيا سمير غانم فى أول نزهة بعد وفاة والديها...عمرو أديب: انتظروا حوار ساخن مع محمد صلاح

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

سنة حلوة يا جميل ..أفشة يحتفل بذكري القاضية ممكن مع جمهور الأهلي

احتفل اللاعب محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي،بمرور عام علي تتويج القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 ،في اللقاء الذي اقيم علي أستاد القاهرة الدولي .

و نشر أفشة صورة من المباراة اثناء تسجيلة لهدف الفوز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام و علق قائلا .: سنة كاملة فاتت علي واحد من اغلي الأهداف في حياتي ، للمرة الأولي و ممكن الاخيرة الي هحتفل فيها بذكري الهدف الجميل الي حسم لقب غالي جدا للنادي الأكبر في افريقيا ، الأخيرة لاني مقتنع أنها جزء من التاريخ وأن القادم أن شاء الله لازم يكون أفضل وأكثر .

هاشتاج كريم عبد العزيز يتصدر الترند و مغردون : كاريزما السينما المصرية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # كريم عبد العزيز بعد تكريمه أمس، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43.

بعد وقف الطيران.. خالد عليش يكشف تفاصيل احتجازه وزوجته في جنوب أفريقيا

أعلن المذيع خالد عليش،عن إحتجازه مع زوجتة في جنوب إفريقيا خلال قضاءه شهر العسل، وذلك بسبب قرار وقف الطيران لإنتشار فيروس كورونا.

ونشر خالد عليش فيديو جديد ليكشف تفاصيل احتجازة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

شاهد.. دنيا سمير غانم برفقة زوجها من الفيوم فى أول نزهة بعد وفاة والديها

نشرت النجمة دنيا سمير غانم عدة صور من الفيوم خلال مغامرة سفارى فى وادى الحيتان عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت النجمة دنيا خلال تواجدها مع زوجها رامى رضوان برحلة إلى المحميات الطبيعية فى الفيوم.

قريبا ..عمرو أديب في حوار ساخن مع محمد صلاح

اعلن طارق يونس رئيس تحرير برنامج عمرو أديب عن لقاء قريبا لمحمد صلاح مع الإعلامي عمرو أديب .

و نشر صور من كواليس لقاء الإعلامي عمرو أديب مع محمد صلاح من ليفربول في برنامج" الحكاية والذي من المقرر عرضه على شاشة MBC مصر.. قريبا