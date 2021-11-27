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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اشتريت سلعاً من محافظة أخرى واكتشفت خطأ الحساب ماذا أفعل؟ ..الإفتاء تجيب

اشتريت سلعاً من محافظة
اشتريت سلعاً من محافظة أخرى واكتشفت خطأ الحساب، ماذا أفعل؟ .

 

اشتريت سلعاً من محافظة أخرى واكتشفت خطأ الحساب، ماذا أفعل؟ ..سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من سيدة قامت بشراء بعض السلع من محل في محافظة الإسكندرية، وهي في محافظة المنوفية، واكتشفت أن المحل له مبلغ حوالي 50 جنيه، فهل تضعه في مسجد أو تعطيه لمحتاج؟

 

اشتريت سلعاً من محافظة أخرى واكتشفت خطأ الحساب، ماذا أفعل؟ 

 

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجب على السيدة إعادة المال لصاحبه، وليس إعطاءه لمحتاج، فيمكنها الاتصال بالمحل عن طريق الهاتف، ثم إرسال الأموال عبر إحدى شركات الاتصالات التي تقدم خدمات نقل الأموال.

 

كم أخذ الزوجة من أموال زوجها المصاب بالزهايمر

 
 

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء: " أخذ الزوجة لنفقة البيت مشروعة وجائزة، لأنه أمر واجب على الزوج وبمرضه أصبحت مسؤولة ومؤتمنة وراعية على هذه الأموال فتنفق منها قدر ما يحتاجه البيت وما تبقى بعد وفاته أصبح من الميراث يوزع على الورثة وفق الأنصبة الشرعية".

 

حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

 

أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه في حال أنها ستنفق المال في الضروريات التي لا يوفرها الزوج كالمأكل والملبس والمشرب.

وأكد «عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتهاالرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه ؟ أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ مال من زوجها خلسة لتحقيق الرفاهية لأولادها كشراء ما يزيد عن الحاجة من مأكل وملبس، أو لكي يذهب الأولاد إلى رحلة.

كانت إحدى السيدات، قد وجهت سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه، تقول فيه "هل يجوز أن آخذ من مال زوجي بغير علمه بغير الادخار؟.

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى، على حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، بأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إلا إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على بيته.

 

حكم أخذ المرأة مالا دون علم زوجها

 

إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلها أن تأخذى من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، اشتكت للنبي بعد فتح مكة وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني: ولو لم يعلم.

وأشار الى أنه إذا كان الزوج بخيلًا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهذا لا حرج فيه.

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