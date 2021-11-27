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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: احتفالية طريق الكباش أعادت مصر لمكانتها السياحية المرموقة عالميا

الكباش
الكباش

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، ان النجاح الكبير الذى حققته الاحتفالية العالمية بافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته أعاد مصر لمكانتها السياحية المرموقة عالمياً مشيداً بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترويج الاثار والسياحة المصرية عالمياً


وقال " الصالحى " فى بيان له اصدره اليوم إنه من المعروف اقتصادياً أن قطاع السياحة من اهم القطاعات بالدولة التى تدعم الاقتصاد الوطنى وتضاعف الاحتياطى من النقد الاجنبى وتوفر الالاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة وأكبر دليل على ذلك أن قطاع السياحة قبل أكثر من 10 سنوات وبالتحديد قبل احداث 25 يناير حقق عائداً اقتصادياً كبيراً لمصر وصل لأكثر من 14 مليار دولار موجهاً تحية تقدير واحترام لجميع ابناء مصر الشرفاء من مهندسين ومعماريين واثريين الذين شاركوا فى تصميم وانجاز مشروع إحياء طريق الكباش فى توقيت قياسى وبمواصفات رفيعة المستوى 


وأضاف الدكتور محمد الصالحى إن هذا المشروع العظيم سيكون لها اثاره الايجابية على قطاع السياحة على مستوى محافظات صعيد مصر بصفة عامة وعلى نطاق محافظة الاقصر بصفة خاصة بعد الاهتمام العالمى الكبير من مختلف وسائل الاعلام ووكالات الانباء العالمية بهذه الاحتفالية الاسطورية معتبراً هذا الاهتمام العالمى بمثابة أكبر ترويج للاثار والسياحة المصرية ولاتقدر بثمن 


وتوقع أن تعود السياحة المصرية الى افضل مما كانت عليه قبل احداث 25 يناير عام 2011 والتى كان لها اثارها السلبية والوخيمة على قطاع السياحة مشيداً بالاهتمام الكبير والحقيقى من الحكومة بمواجهة جميع المشكلات والازمات الحادة التى واجهت قطاع السياحة على مدى أكثر من 10 سنوات متواصلة وانجاز العديد من مشروعات الترميم والتطوير والتحديث للاثار المصرية اضافة الى العديد من الاكتشافات الاثرية التى أبهرت العالم كله

الكباش الأقصر مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ

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