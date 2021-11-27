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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعلان عن حل جذري لعلاج مشاكل الأمطار في الإسكندرية.. تعرف عليه

مؤتمر صحفي بشركة
مؤتمر صحفي بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن الحل الأمثل لمعالجة ازمة الامطار في الإسكندرية وهو فصل شبكة الأمطار عن شبكة الصرف الصحي.

وأضاف نافع، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن هناك دراسات تجرى حاليا لتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لحل الأزمة جذريا، وهناك ٦ مشروعات حاليا من أجل التعامل الأمثل مع عدد من البؤر الساخنة في المحافظة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن كمية الأمطار التي سقطت على المحافظة خلال نوة المكنسة، كانت غير مسبوقة من قبل خلال السنوات السابقة.

وأضاف أن نوة المكنسة تعتبر من النوات غزيرة الأمطار التي تسقط على الإسكندرية سنويا.

وأشار إلى أن منذ عام 2015 والمحافظة تستقبل أمطار غزيرة خلال فصل الخريف، بالرغم أن فصل الشتاء يبدأ يوم  20 ديسمبر.

وأكد أن رجال الصرف الصحي يعملون على مدار الساعة قبل النوة وبعدها ولم يغادر مواقعهم، وفضلا عن تواجد سيارات الشفط في المناطق الأكثر تجمعا لمياه الأمطار.

وأكد على أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 2.15 مليون م3/يوم، وأن عند سقوط الأمطار تقوم منظومة الصرف الصحي بإستيعاب نسبة 30% المتبقية من الإشغال الأقصى للمنظومة بواقع حوالي 635 ألف م3/يوم.

وأضاف نافع أن حجم الأمطار يوم الجمعة الماضية وقت نوة المكنسة تجاوز 5 مليون متر مكعب، ومتوسط الأمطار خلال فترة النوة تجاوزت 6 مليون متر مكعب.

الاسكندرية الصرف الصحى شركة الصرف الصحى مؤتمر صحفي المشروعات فصل الشتاء

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