عن نظرة الحب.. كريم عبدالعزيز لماجد الكدواني: شكرا ياصاحبي

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، صورة للفنان ماجد الكدواني ظهر فيها وسط حالة من الفرحة والسعادة أثناء تكريم صديق عمره وزميله كريم عبد العزيز فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وفى أول رد فعل من كريم عبد العزيز، قام “كريم” بنشر الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق عليها قائلا: "الصاحب الجدع والسند (رزق) شكرا ياصاحبي".



وكرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ43 أمس في ليلة الافتتاح، النجم كريم عبد العزيز، وذلك عن مشواره الفني الملئ بالعطاء السينمائى والأعمال التي تربى عليها جيل كامل من الشباب، وخلال التكريم، تحدث كريم عن فرحته بوجوده وسط الكم الهائل من النجوم الحاضرين والإعلام والمحطات الناقلة للحدث.

