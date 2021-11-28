سعر الذهب اليوم الأحد 28- 11- 2021

استقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-11-2021، بعد انخفاضه أمس بمقدار 20 جنيها لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 902 جنيه.



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 789 جنيها.



بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الاوسط بين المشغولات الذهبية نحو 676 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 526 جنيها .



واخيرا بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6312 جنيها و اوقية الذهب نحو 28.043 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 901.714 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.