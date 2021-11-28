عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 28- 11- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-11-2021، بعد انخفاضه أمس بمقدار 20 جنيها  لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 902 جنيه.


وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 789 جنيها.


بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الاوسط بين المشغولات الذهبية نحو 676 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 526 جنيها .


واخيرا بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6312 جنيها و اوقية الذهب نحو 28.043 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 901.714 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تبدد مكاسبها.. هبوط سعر الجرام عيار 21

ترشيحاتنا

محمد شريف يفتح قلبه : 20 جنيها أول راتب في حياتي.. ورحلتي كانت صعبة من مزارع دينا إلي الأهلي.. وهذه كواليس توقيعي للزمالك

أخبار لا تفوتك.. إسرائيل تغلق حدودها أمام العالم .. ووزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة.. والجيش السوداني يكبد إثيوبيا خسائر كبيرة

الله يمتحن الصالحين.. رسالة مؤثرة من مبروك عطية للفنان رشوان توفيق

اليوم.. انطلاق فعاليات المنتدى الأول للقوات الجوية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 11 - 2021 والقنوات الناقلة لها

بسعر يتخطى 40 مليون دولار.. فيراري 250 GT SWB تتألق في معرض الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

في ليلة الدخلة| تفاصيل وفاة زوجين بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة مذهلة.. شاهد رقص اثنين من الثعابين تحت المطر|فيديو

مكسل يمشي.. رجل يستدعي سيارة الإسعاف 39 مرة خلال العام لسبب صادم

لن تصدق.. امرأة تجبر دبا متوحشا على فعل غير متوقع |فيديو

اعتراضا على الدراسة.. شاهد طالبة في الجامعة بملابس النوم |فيديو

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ