عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز والعوضي يكشفان أسرارا عن رحلة مرضها مع منى الشاذلي

صدى البلد

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز قامت بتصوير حلقة رفقة زوجها أحمد العوضي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم منى الشاذلي .

ومن المنتظر ان تكشف ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة، كواليس رحلة مرضها ، وبداة تعرضها لوعكة صحية وعن اسرار لأول مرة عن أعمالها وحياتها .


سر سفر ياسمين عبد العزيز الي سويسرا :

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز عادت من سويسرا الاسبوع الماضي ، قادمة إلى مصر بعد أسبوع قضته هناك.

وقضت ياسمين عبد العزيز أسبوعا في سويسرا من أجل الاطمئنان علي العمليات التي كانت قد أجرتها هناك ، حيث طمأنها الأطباء على حالتها ".

وتغيبت ياسمين عبد العزيز عن تكريمها في مهرجان نجم العرب بسبب سفرها ، حيث حرص على الحضور زوجها الفنان  أحمد العوضي .
ووجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز الشكر لمتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو للهدايا التي تلقتها من متابعيها في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت الورود وتورتة وصور لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

وعلقت ياسمين عبد العزيز علي الفيديو، كاتبة: “شكرًا جمهوري، بحبكوا”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز عادت إلى مصر بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.

ياسمين عبد العزيز تنعى الراحل أحمد خليل

نعت النجمة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت ياسمين ،عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" صورة الراحل أحمد خليل، وكتبت عليها: "البقاء لله.. ربنا يرحمه".

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى منى الشاذلى معكم منى الشاذلى كواليس رحلة مرضها

موضوعات متعلقة

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

سوريا|صفاء سلطان تكشف تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لجلطة

وفاة ستيفن سوندهايم أسطورة المسرح الغنائي الأمريكي عن عمر يناهز 91 عاماً

بعد انتشار شائعة وفاته.. مصدر مقرب من وائل الإبراشي: حالته الصحية مستقرة

العربية اتقلبت.. إصابة كريم سرور في حادث سير واكتشافه تضخم الكبد

اليوم.. عقد قران علي غزلان على فرح شعبان ملكة جمال مصر

بعد مشاركتهم في افتتاح طريق الكباش.. النجوم المشاركون في الحدث يتحدثون لصدى البلد

أخبار الفن | نقل بسمة وهبة للعناية المركزة بعد اشتباه إصابتها بذبحة صدرية وأسرار في حياة لارا إسكندر مطربة حفل طريق الكباش

ترشيحاتنا

كنت بأدبها.. أب ينهي حياة طفلته بالضرب المبرح في الإسماعيلية

بصاروخية من تياجو.. ليفربول يسجل الثالث في شباك ساوثهامبتون

شمس يفوز على الغابة بهدفين ويقفز للمركز الرابع بالدوري

من صناعة صلاح.. جوتا يعزز من تقدم ليفربول أمام ساوثهامبتون

بالأسماء .. الأوقاف: افتتاح 19 مسجدا بينها 3 ضمن مبادرة حياة كريمة ..الجمعة

3 قتلى وعشرات المعتقلين.. احتجاجات المياه تشعل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

رجل : زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها.. شاهد رد مبروك عطية

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصطبة.. شاهدة على الحواديت الشعبية ولمة الأهل وتطورت للركنة المودرن|نوستالجيا

طلاق شيرين عبد الوهاب ووفاة وائل الإبراشي.. حقائق أم شائعات ؟

توافد الجمهور على فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

فيديو

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

بوسة بقي يا فيشاوي وموقف محرج لفيفي عبده.. أبرز مشاهد افتتاح مهرجان القاهرة

خطة مصر| كيف تواجه أوروبا متحور كورونا الجديد "أوميكرون"؟

سلع مدعومة.. بجنيه احصل على زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ