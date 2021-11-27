ياسمين عبد العزيز والعوضي يكشفان أسرارا عن رحلة مرضها مع منى الشاذلي

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز قامت بتصوير حلقة رفقة زوجها أحمد العوضي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم منى الشاذلي .

ومن المنتظر ان تكشف ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة، كواليس رحلة مرضها ، وبداة تعرضها لوعكة صحية وعن اسرار لأول مرة عن أعمالها وحياتها .



سر سفر ياسمين عبد العزيز الي سويسرا :

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز عادت من سويسرا الاسبوع الماضي ، قادمة إلى مصر بعد أسبوع قضته هناك.

وقضت ياسمين عبد العزيز أسبوعا في سويسرا من أجل الاطمئنان علي العمليات التي كانت قد أجرتها هناك ، حيث طمأنها الأطباء على حالتها ".

وتغيبت ياسمين عبد العزيز عن تكريمها في مهرجان نجم العرب بسبب سفرها ، حيث حرص على الحضور زوجها الفنان أحمد العوضي .

ووجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز الشكر لمتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو للهدايا التي تلقتها من متابعيها في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت الورود وتورتة وصور لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

وعلقت ياسمين عبد العزيز علي الفيديو، كاتبة: “شكرًا جمهوري، بحبكوا”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز عادت إلى مصر بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.

ياسمين عبد العزيز تنعى الراحل أحمد خليل

نعت النجمة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت ياسمين ،عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" صورة الراحل أحمد خليل، وكتبت عليها: "البقاء لله.. ربنا يرحمه".

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.