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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود كهربا يحتفل بذكرى نهائي القاضية

محمود كهربا
محمود كهربا

احتفل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بذكرى تتويج القلعة الحمراء ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز بنهائي القرن الشهير أمام غريمه التقليدي الزمالك.

ونشر كهربا عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة له اثناء احتفاله بعد المباراة،  نالت اعجاب متابعيه.

وتحتفل اليوم 27-11-2021 جماهير النادي الأهلي بذكرى التتويج بلقب التاسعة بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن بنتيجة هدفين دون رد. 

ويعد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 التي توج بها الأهلي للمرة التاسعة الأقرب لجماهير المارد الأحمر، حيث تعثر الحصول على اللقب 7 سنوات متتالية. 

وتقدم النادي الأهلي برأسيه لـ عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، وعاد شيكابالا بهدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، قبل أن يسدد محمد مجدي قفشة القاضية في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الأخير على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في  تاريخه. 

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محمود كهربا النادي الأهلي ابطال افريقيا مجدي قفشة نهائي القرن

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