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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قدم يد لتقبيلها.. آبي أحمد يذل جنوده على الجبهة.. صورة

ابي أحمد
ابي أحمد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لرئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد، وهو يقدم يديه لجنوده على الجبهة ليقبلوها.

وظهر جنود الجيش الاثيوبي في صورة مذلة وهم يقبلوا يد آبي أحمد، رئيس الوزراء الاثيوبي، الذي أعلن التوجه إلى جبهة القتال.

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وأعلن وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، حبتمو عطيفة، أن إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة بجانب القتال مع جبهة تحرير تيجراي.

وقال عطيفة في تصريح نقلته هيئة الإذاعة الإثيوبية: "بجانب قتال الإرهابيين [يقصد جبهة تحرير تيجراي] نحن مستمرون في بناء سد النهضة".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية قبل أسبوعين عن هجمات إلكترونية استهدفت سد النهضة.

ووفقا لشبكة فانا الإثيوبية، قالت الحكومة إن الهجمات الإلكترونية تستهدف الأنشطة الاقتصادية والسياسية في البلاد، على حد زعمها.

وقالت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية في بيانها بعنوان "نهاية الشهر الثاني للأمن السيبراني"، إن البلاد كانت هدفا للهجمات السيبرانية لثلاثة أسباب رئيسية.

وأوضح المدير العام للوكالة شوميتى جزاو، أن سد النهضة والانتخابات الوطنية وسيادة القانون، كانت بين الأسباب الرئيسية للهجوم الإلكتروني المتعدد الذي طال بلاده أخيرا.

وأضاف: "البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة كانت هدفا للهجوم".

رئيس وزراء إثيوبيا سد النهضة تيجراي جبهة تحرير تيجراي رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد

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